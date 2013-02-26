Кирток Ольга Станиславовна
Домашний телефон: 022-43-88-12
Мобильный телефон: 079-200-922
Дата рождения: 23.12.1981 г. (30 лет )
Цель: любая работа с текстами (копирайтер, рерайтер, корректор, редактирование текста, набор текста, статьи на заказ)
Образование:
2000-2004 г.
Государственный Молдавский университет, факультет журналистики и науки общения. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация журналист.
2006 г.
Специализированные курсы НЛП.
Опыт работы:
2001 — 2002 г Внештатный сотрудник в редакциях газет «Время», « Новое Время».
Основные обязанности: репортер
2002-2006 г. Менеджер по оптовым поставкам в компании «Savitar-Agro».
Основные обязанности: - Работа с клиентской базой
- Привлечение новых клиентов
- Работа с поставщиками сырья
- Контроль за качеством сырья
2007 -2008 г. Директор кафе «La Placinte»
Основные обязанности: - Работа с клиентами
- Работа с персоналом
- Работа с поставщиками
2008- по наст. время Переводчик-редактор, копирайтер, в компании «Socpes-Exin».
Основные обязанности: - Работа с документацией
- Переводы Рус — Рум, Рум - Рус.
Дополнительная информация: Свободно владею персональным компьютером как пользователь. В совершенстве владею румынским языком.
Личные качества: Аналитический склад ума, работоспособность, коммуникабельность, настойчивость, умение быстро реагировать в непредвиденных ситуациях.