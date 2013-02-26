Кирток Ольга Станиславовна

Домашний телефон: 022-43-88-12

Мобильный телефон: 079-200-922

Дата рождения: 23.12.1981 г. (30 лет )

Цель: любая работа с текстами (копирайтер, рерайтер, корректор, редактирование текста, набор текста, статьи на заказ)

Образование:

2000-2004 г.

Государственный Молдавский университет, факультет журналистики и науки общения. Получен диплом о высшем образовании. Присвоена квалификация журналист.

2006 г.

Специализированные курсы НЛП.

Опыт работы:

2001 — 2002 г Внештатный сотрудник в редакциях газет «Время», « Новое Время».

Основные обязанности: репортер

2002-2006 г. Менеджер по оптовым поставкам в компании «Savitar-Agro».

Основные обязанности: - Работа с клиентской базой

- Привлечение новых клиентов

- Работа с поставщиками сырья

- Контроль за качеством сырья

2007 -2008 г. Директор кафе «La Placinte»

Основные обязанности: - Работа с клиентами

- Работа с персоналом

- Работа с поставщиками

2008- по наст. время Переводчик-редактор, копирайтер, в компании «Socpes-Exin».

Основные обязанности: - Работа с документацией

- Переводы Рус — Рум, Рум - Рус.

Дополнительная информация: Свободно владею персональным компьютером как пользователь. В совершенстве владею румынским языком.

Личные качества: Аналитический склад ума, работоспособность, коммуникабельность, настойчивость, умение быстро реагировать в непредвиденных ситуациях.