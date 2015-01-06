Опытный архитектор, креативный дизайнер

Владею: ArchiCad,AutoCad, Artlantis, Photoshop, CorelDraw, MS Word,Internet. Занимаюсь проектированием, авторским надзором за объектами, есть опыт работы индивидуальных жилых домов, многоквартирных зданий, общественных зданий и сооружений, реконструкций объектов,ландшафтный дизайн,дизайн интерьеров квартир и общественных зданий.