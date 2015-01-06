Опытный архитектор, креативный дизайнер
Владею: ArchiCad,AutoCad, Artlantis, Photoshop, CorelDraw, MS Word,Internet. Занимаюсь проектированием, авторским надзором за объектами, есть опыт работы индивидуальных жилых домов, многоквартирных зданий, общественных зданий и сооружений, реконструкций объектов,ландшафтный дизайн,дизайн интерьеров квартир и общественных зданий.
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Архитектура зданий
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$5/час
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$5/час
от $100
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