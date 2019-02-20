Профессиональный дизайн: логотип, фирменный стиль, брендбук, наружная реклама, полиграфия, вёрстка, обработка фотографии, иллюстрации.
Портфолио: https://www.behance.net/olika0818a747
Когда Заказчик и Исполнитель понимают друг друга
+ профессионализм при выполнении работы
=получается продукт, который понравится и Заказчику и Потребителю.
Нанимая меня на работу Вы можете быть уверены в дедлайне и качестве выполненной работы.
email: [email protected]
skype: olika0818
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