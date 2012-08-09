Нестерова Ольга Валерьевна
ICQ: 573451272
Skype: olik_nesterova
Личная информация:
Место проживания: Челябинск - Калининский район
Возраст: 19 лет
Пол: Женский
Образование: Неоконченное высшее
Опыт работы: без опыта работы
Семейное положение: Не состоит в браке, детей не имеет
Образование:
Неоконченное высшее
Учебное заведение: ЧелГУ
Факультет: юридический
Специальность: юрист
Дополнительная информация:
Знание ин. языков: Русский язык, Английский на уровне среднего
Навыки и умения:
Опыт работы с пакетом программ Microsoft Office 03,07,10 версий, уверенная работа с программами связанными с интернетом, браузеры, почтовые клиенты, так же есть навык работы с графическими приложениями.
Проф навыки:
Продвинутый пользователь ПК, пишу стихи ,статьи, играю на музыкальных инструментах
Легко обучаюсь новому.
Погружаюсь с головой в работу, люблю разбираться что и как устроено и для чего это необходимо
Усидчивая и трудолюбивая, в меру педантичная
Водительские права: Отсутствуют
Наличие автомобиля: Нет
Командировки: Не готова
Хобби: пишу стихи