Копирайтинг и рерайтинг

Нестерова Ольга Валерьевна

ICQ: 573451272

Skype: olik_nesterova

Личная информация:

Место проживания: Челябинск - Калининский район

Возраст: 19 лет

Пол: Женский

Образование: Неоконченное высшее

Опыт работы: без опыта работы

Семейное положение: Не состоит в браке, детей не имеет

Образование:

Неоконченное высшее

Учебное заведение: ЧелГУ

Факультет: юридический

Специальность: юрист

Дополнительная информация:

Знание ин. языков: Русский язык, Английский на уровне среднего

Навыки и умения:

Опыт работы с пакетом программ Microsoft Office 03,07,10 версий, уверенная работа с программами связанными с интернетом, браузеры, почтовые клиенты, так же есть навык работы с графическими приложениями.

Проф навыки:

Продвинутый пользователь ПК, пишу стихи ,статьи, играю на музыкальных инструментах

Легко обучаюсь новому.

Погружаюсь с головой в работу, люблю разбираться что и как устроено и для чего это необходимо

Усидчивая и трудолюбивая, в меру педантичная

Водительские права: Отсутствуют

Наличие автомобиля: Нет

Командировки: Не готова

Хобби: пишу стихи