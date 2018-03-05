Меня зовут Павел Олимпиев.
Предлагаю Вам сотрудничество по продвижению Вашихтоваров на Вашем сайте с помощью интернет-рекламы Рекламной Сети Яндекса (РСЯ).
Я прошел обучение в Школе интернет профессий «Profi Internet»
по специальности «Специалист по интернет-рекламе 3.0».
На практике освоил самые эффективные технологии рекламы в РСЯ и готов их применить
для увеличения Ваших продаж.
Суть моего предложения в следующем:
я настраиваю Вам интернет-рекламу бесплатно,
Вы присылаете мне отзыв о моей работе.
Иван Иванович, если Вам интересно мое предложение-
предлагаю обсудить детали.
Мы можем пообщаться по скайпу (olimpievp)
или по телефону 893-777-8-900-8
Жду Вашего ответа.
Звоните или напишите по адресу [email protected]
С уважением, Павел Олимпиев.