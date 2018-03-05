специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут Павел Олимпиев.

Предлагаю Вам сотрудничество по продвижению Вашихтоваров на Вашем сайте с помощью интернет-рекламы Рекламной Сети Яндекса (РСЯ).

Я прошел обучение в Школе интернет профессий «Profi Internet»

по специальности «Специалист по интернет-рекламе 3.0».

На практике освоил самые эффективные технологии рекламы в РСЯ и готов их применить

для увеличения Ваших продаж.

Суть моего предложения в следующем:

я настраиваю Вам интернет-рекламу бесплатно,

Вы присылаете мне отзыв о моей работе.

Иван Иванович, если Вам интересно мое предложение-

предлагаю обсудить детали.

Мы можем пообщаться по скайпу (olimpievp)

или по телефону 893-777-8-900-8

Жду Вашего ответа.

Звоните или напишите по адресу [email protected]

С уважением, Павел Олимпиев.