Веб-разработчик

За несколько лет работы фрилансером, я завершил более 50 проектов, сверстал 50 с небольшим шаблонов, написал 27 плагинов и выпил очень-очень много кофе!

Программирую на всём, на чем только можно!

Экспертно владею языками PHP, SQL, HTML5 и CSS3, нельзя оставить и без внимания JavaScript в паре с jQuery.

Практикую дисциплину разработки высоконагруженых проектов, на топовых фраемворках.

В наличие звание джедая WordPress, много проектов написаных с использованием ModX, а так же бесконечное желание изучать что то новое.

И, да я практикую использование ООП, Шаблоны проектирования, а так же нетривиальный подход для решения типовых задач.

У Вас есть интересный проект?

В таком случае пишите, и мы вместе доведём идею до её реализации...