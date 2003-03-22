Инфографика
Здравствуйте, меня зовут Татьяна!
Я являюсь дизайнером карточек для маркеплейсов и разрабатываю уникальную инфографику.
Наши покупатели смотрят на красивую картинку товара и я вам это дам. Создам продающий дизайн вашего товара.
Быстро, стильно и качественно.
Буду рада сотрудничеству.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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