olivka_v_dele

Татьяна olivka_v_dele

 
22 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Инфографика

Здравствуйте, меня зовут Татьяна!

Я являюсь дизайнером карточек для маркеплейсов и разрабатываю уникальную инфографику.

Наши покупатели смотрят на красивую картинку товара и я вам это дам. Создам продающий дизайн вашего товара.

Быстро, стильно и качественно.

Буду рада сотрудничеству.

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