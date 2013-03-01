Ищу тех, кому нужна помощь дизайнера!

Здравствуйте!

Немного обо мне:

Образование художественное и рекламно-маркетинговое, поэтому могу предложить не только качественные дизайн-услуги, но и профессиональный рекламный подход.

Опыт работы в дизайне - 5 лет, в рекламе и маркетинге - 4 года.

Особенно интересны направления, связанные с векторной графикой, разработка логотипов, буклетов, фирменного стиля, отрисовка картинок, а также flash-анимация; проекты, где можно применить творческое воображение, полет фантазии и кропотливость. Люблю доводить все до идеала, чтобы не к чему было придраться.

Буду рада сотрудничеству.

icq: 375566264

skype: o.a.sidorova