Ищу тех, кому нужна помощь дизайнера!
Здравствуйте!
Немного обо мне:
Образование художественное и рекламно-маркетинговое, поэтому могу предложить не только качественные дизайн-услуги, но и профессиональный рекламный подход.
Опыт работы в дизайне - 5 лет, в рекламе и маркетинге - 4 года.
Особенно интересны направления, связанные с векторной графикой, разработка логотипов, буклетов, фирменного стиля, отрисовка картинок, а также flash-анимация; проекты, где можно применить творческое воображение, полет фантазии и кропотливость. Люблю доводить все до идеала, чтобы не к чему было придраться.
Буду рада сотрудничеству.
icq: 375566264
skype: o.a.sidorova
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