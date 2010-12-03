oliynuk_i_v

Понимание принципов организации тестирования
Виды работ:
1. Тестирование программного обеспечения:
a) функциональное тестирование;
b) usability тестирование;
c) тестирование кросс-браузерности;
d) регрессивное тестирование;
e) нагрузочное тестирование;
f) тестирование производительности;
g) стрессовое тестирование.
2. Написание технической документации:
a) Руководство пользователя;
b) Руководство администратора;
c) Программа и методика испытаний;
d) Протоколы, Акты испытаний;
е) Отчеты о результатах тестирования.
3. Составление тест-плана, тест-кейсов.
Инструментарий тестирования:
1) HP Load Runner;
2) IBM Rational Suite;
3) Apache BanchMark;
3) SoapUI.
Опыт работы: 3-х летний опыт работы в области тестирования программного обеспечения.