oliynuk_i_v

Инна Олейник oliynuk_i_v

 
40 летУкраина/Винница
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Понимание принципов организации тестирования

Виды работ:

1. Тестирование программного обеспечения:

a) функциональное тестирование;

b) usability тестирование;

c) тестирование кросс-браузерности;

d) регрессивное тестирование;

e) нагрузочное тестирование;

f) тестирование производительности;

g) стрессовое тестирование.

2. Написание технической документации:

a) Руководство пользователя;

b) Руководство администратора;

c) Программа и методика испытаний;

d) Протоколы, Акты испытаний;

е) Отчеты о результатах тестирования.

3. Составление тест-плана, тест-кейсов.

Инструментарий тестирования:

1) HP Load Runner;

2) IBM Rational Suite;

3) Apache BanchMark;

3) SoapUI.

Опыт работы: 3-х летний опыт работы в области тестирования программного обеспечения.

Apache