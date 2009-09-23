olja_mazur

Переводчик немецкого/английского языка

Мазур Ольга Сергеевна

Личные данные

Дата рождения: 30.03.1990

Возраст: 22 года

Место рождения: г. Ивано-Франковск,Украина

Семейное положение: не замужем, детей нет

Телефон: +380505405410

Электронная почта (e-mail): [email protected]

Цель: Получение вакансии переводчика немецкого и английского языка.

Образование:

1997 - 2007 - Общеобразовательная специализированная школа № 5 с углубленным изучением немецкого языка г. Ивано-Франковск

2007 - 11.06. 2011 - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт филологии, специальность «Теория и практика перевода с немецкого и английского языка», дневное отделение, студентка (ОКР «Бакалавр»).

2011-2013 - Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, Институт филологии, специальность «Теория и практика перевода с немецкого и английского языка», дневное отделение, студентка (ОКР «Магистр»).

Дополнительное образование:

12.03.2006 - 04.05.2006 - Государственная Рьон-Гимназия г.Кальтензундгайм (Тюрингия, Германия) Staatl. Thüringisches Rhön-Gymnasium Kaltensundheim.

04.07.2009 - 04.08. 2009 - Интернациональная языковая школа «Инлингва» г. Мюнхен (Германия). Die internationale Sprachschule "Inlingua" München.

30.08.2010 - 27.09.2010 - Институт интернациональной коммуникации в сотрудничестве с Университетом им. Генриха Гейне г. Дюссельдорф (Германия). Institut für internationale Kommunikation in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Heine Universität Düsseldorf eV

29.11.2010 - 17.12.2010 - Институт интернациональной коммуникации в сотрудничестве с Университетом им. Генриха Гейне г. Дюссельдорф (Германия) Подготовка к сдаче языкового диплома DSH и TestDaf.

Опыт работы:

2008 - 2013 - репетитор по немецкому и английскому языкам.

2011-2012 - удаленный переводчик фильмов на кинофестивале «Неделя немецкого кино»и «Новое британское кино» г.Киев

Лицензии и сертификаты:

23.09.2009 - тест onDaf уровень C1

17.07.2009 - языковой сертификат Inlingua 4 уровень С1

12.04.2011 - языковой диплом TestDaf (уровень С2 (совершенное владение)).

Уровень владения английским языком Advanced (TOEFL 106)

Знания и навыки:

• знание ПК: на уровне уверенного пользователя

• языки: русский - свободно, украинский - свободно, английский - свободно, немецкий - свободно.

• Устный, письменный и синхронный переводы. (Дипломированный переводчик)

О себе:

Требовательна к себе, коммуникабельная, честная