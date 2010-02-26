Копирайт, рерайт, оптимизация под ключевые запросы

Образование высшее "Вычислительные машины, системы, комплексы и сети". Опыт работы - 8 лет работы программистом, 2 года менеджером по продаже компьютерного железа, 6 лет работы на руководящих технических должностях. Огромный опыт написания различного рода деловой и технической документации, грамотный русский язык.