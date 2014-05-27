Статьи от практикующего путешественника: мои читатели купят ваш тур!

Что я могу предложить как автор:

В моём «рюкзаке» – большой опыт личных путешествий по европейским странам. Я не работала как профессиональный веб-райтер, но я привыкла делиться впечатлениями в блоге и на всевозможных форумах, поэтому успела «отточить перо».

– Могу написать увлекательную статью на любую «страноведческую» тему

– Моя эрудиция позволяет привлекать для написания статьи интересную, нестандартную информацию

– Наличие логики позволяет получить хорошо структурированную статью

– Гарантирую высокое качество и уникальность статей

– Рерайтинг не выполняю, так как обладаю своим собственным стилем и предпочтениями в выборе информации

– При необходимости могу прописать несложные тематические ключи

Стоимость услуг и порядок работы:

Я работаю по предоплате в размере 50%. После обсуждения всех деталей я предоставляю заказчику на утверждение детальный план моего видения статьи и приступаю к работе.

Если речь идет об одной-двух статьях, то они будут готовы на следующий день.

Если статей больше – сроки обсуждаем отдельно.

Остаток стоимости вы переводите после завершения сотрудничества.

Цена за одну статью 600 рублей.

Постоянным клиентам предусмотрены скидки.