Что я могу предложить как автор:
В моём «рюкзаке» – большой опыт личных путешествий по европейским странам. Я не работала как профессиональный веб-райтер, но я привыкла делиться впечатлениями в блоге и на всевозможных форумах, поэтому успела «отточить перо».
– Могу написать увлекательную статью на любую «страноведческую» тему
– Моя эрудиция позволяет привлекать для написания статьи интересную, нестандартную информацию
– Наличие логики позволяет получить хорошо структурированную статью
– Гарантирую высокое качество и уникальность статей
– Рерайтинг не выполняю, так как обладаю своим собственным стилем и предпочтениями в выборе информации
– При необходимости могу прописать несложные тематические ключи
Стоимость услуг и порядок работы:
Я работаю по предоплате в размере 50%. После обсуждения всех деталей я предоставляю заказчику на утверждение детальный план моего видения статьи и приступаю к работе.
Если речь идет об одной-двух статьях, то они будут готовы на следующий день.
Если статей больше – сроки обсуждаем отдельно.
Остаток стоимости вы переводите после завершения сотрудничества.
Цена за одну статью 600 рублей.
Постоянным клиентам предусмотрены скидки.