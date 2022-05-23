Художник-дизайнер

Привет! Меня зовут Полина, мне 23. Я получила высшее художественное образование в направлении подготовки "Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы". Поэтому владею навыками росписи по ткани, лепки и росписи керамических изделий, монументально-декоративной настенной росписи и ткачества.

Люблю придумывать интересные орнаменты: линейные, сетчатые, круговые.

Работала дизайнером на производстве художественных игрушек из дерева, на данный момент более года работаю дизайнером в Музее изобразительных искусств. Умею обращаться с Фотошопом, Иллюстратором и Корелом.

Обожаю создавать макеты для полиграфии с тех пор как начала готовиться к одному из своих самых важных в моей жизни событий - свадьбе.

Буду рада знакомству и вашим заказам! Мне можно доверять!)