Создаю эстетическую красоту с удобством пользовательского взаимодействия
Портфолио: https://www.behance.net/olli_russ
https://dribbble.com/olli_russ
Веб-дизайн - это дело, от которого я получаю невероятное удовольствие!
Я полностью отдаюсь рабочему процессу.Требовательна к себе и окружающим.
Мне нравится работать в разных стилях, сочетая в моих проектах значимую для меня эстетическую красоту с удобством пользовательского взаимодействия.
Более 10 лет я работала в банковской сфере.
Я общительна и крайне дружелюбна.Адекватно воспринимаю критику.
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