Создаю эстетическую красоту с удобством пользовательского взаимодействия

Портфолио: https://www.behance.net/olli_russ

https://dribbble.com/olli_russ

Веб-дизайн - это дело, от которого я получаю невероятное удовольствие!

Я полностью отдаюсь рабочему процессу.Требовательна к себе и окружающим.

Мне нравится работать в разных стилях, сочетая в моих проектах значимую для меня эстетическую красоту с удобством пользовательского взаимодействия.

Более 10 лет я работала в банковской сфере.

Я общительна и крайне дружелюбна.Адекватно воспринимаю критику.