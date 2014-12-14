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Образование

Высшее

1986-1996 г. Красноярский государственный университет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация: экономист.

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Профессиональные навыки

Октябрь 2010 г. – по настоящий момент

Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕКО»

Директор

Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля товарами народного потребления. Руководство обществом в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью.

Организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных

подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование

услуг, повышение эффективности работы общества, рост объёмов сбыта оборудования

и увеличение прибыли. Обеспечение выполнения обществом всех обязательств

перед федеральным, региональным и местным бюджетами, поставщиками и

заказчиками.

Апрель 2004 г. – октябрь 2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Олмал»

Директор

Основной вид деятельности: оптовая и розничная продажа ГСМ. Руководство обществом в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью.

Организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных

подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование

услуг, повышение эффективности работы общества, рост объёмов сбыта

оборудования и увеличение прибыли. Обеспечение выполнения обществом всех

обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами,

поставщиками и заказчиками.

Март 2001 г. – апрель 2004 г.

Закрытое акционерное общество Торговый дом «Красноярский комбикормовый завод»

Главный бухгалтер

Должностные обязанности:

- Разработка учетной политики предприятий группы.

- Ведение бухгалтерского и налогового учета в 1:С "Бухгалтерия" в соответствии с действующими законодательными

нормами, инструкциями и положениями.

- Управление бухгалтерией (в подчинении 4 человек)

- Опыт организации бухгалтерского учета с "0".

- Подготовка и сдача отчетности в ИФНС и фонды.

- Налоговой планирование.

- Взаимодействие с налоговыми органами и внешними аудиторами.

- Бухгалтерская экспертиза договоров.

- Ведение управленческого учета и создание систем внутренней отчетности. Опыт организации управленческой отчетности с

"0".

- Составление управленческой отчетности. - Опыт работы с банками по привлечению финансирования, оформление заемного финансирования.

- Составление и анализ инвестиционных проектов, бизнес-планов. расчет ТЭО для кредитных организаций и тендеров.

Сентябрь 1998 г. – март 2001 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аспект-Альфа»

Главный бухгалтер

Должностные обязанности:

- Разработка учетной политики предприятий группы.

- Ведение бухгалтерского и налогового учета в 1:С "Бухгалтерия" в соответствии с действующими законодательными

нормами, инструкциями и положениями.

- Управление бухгалтерией (в подчинении 1 человек)

- Опыт организации бухгалтерского учета с "0".

- Подготовка и сдача отчетности в ИФНС и фонды.

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Дополнительная информация

Знание иностранных языков

Английский

Другие навыки и знания

Знание действующего законодательства РФ. Опытный пользователь ПК.

Водительское удостоверение

Категории ВС

О себе

Личные качества: Коммуникабельна, легко обучаюсь и адаптируюсь ко всему новому, хороший организатор. Инициативна, находчива, энергична и организована. Отношусь к работе ответственно с соблюдением конфиденциальности, трудолюбива. Способна, и заинтересована в повышении квалификации и овладении смежными функциями.

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