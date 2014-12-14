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Образование
Высшее
1986-1996 г. Красноярский государственный университет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит», квалификация: экономист.
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Профессиональные навыки
Октябрь 2010 г. – по настоящий момент
Общество с ограниченной ответственностью «ЛЕКО»
Директор
Основной вид деятельности: оптовая и розничная торговля товарами народного потребления. Руководство обществом в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью.
Организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных
подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование
услуг, повышение эффективности работы общества, рост объёмов сбыта оборудования
и увеличение прибыли. Обеспечение выполнения обществом всех обязательств
перед федеральным, региональным и местным бюджетами, поставщиками и
заказчиками.
Апрель 2004 г. – октябрь 2010 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Олмал»
Директор
Основной вид деятельности: оптовая и розничная продажа ГСМ. Руководство обществом в соответствии с действующим законодательством производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью.
Организация работы и эффективное взаимодействие всех структурных
подразделений, направление их деятельности на развитие и совершенствование
услуг, повышение эффективности работы общества, рост объёмов сбыта
оборудования и увеличение прибыли. Обеспечение выполнения обществом всех
обязательств перед федеральным, региональным и местным бюджетами,
поставщиками и заказчиками.
Март 2001 г. – апрель 2004 г.
Закрытое акционерное общество Торговый дом «Красноярский комбикормовый завод»
Главный бухгалтер
Должностные обязанности:
- Разработка учетной политики предприятий группы.
- Ведение бухгалтерского и налогового учета в 1:С "Бухгалтерия" в соответствии с действующими законодательными
нормами, инструкциями и положениями.
- Управление бухгалтерией (в подчинении 4 человек)
- Опыт организации бухгалтерского учета с "0".
- Подготовка и сдача отчетности в ИФНС и фонды.
- Налоговой планирование.
- Взаимодействие с налоговыми органами и внешними аудиторами.
- Бухгалтерская экспертиза договоров.
- Ведение управленческого учета и создание систем внутренней отчетности. Опыт организации управленческой отчетности с
"0".
- Составление управленческой отчетности. - Опыт работы с банками по привлечению финансирования, оформление заемного финансирования.
- Составление и анализ инвестиционных проектов, бизнес-планов. расчет ТЭО для кредитных организаций и тендеров.
Сентябрь 1998 г. – март 2001 г.
Общество с ограниченной ответственностью Аспект-Альфа»
Главный бухгалтер
Должностные обязанности:
- Разработка учетной политики предприятий группы.
- Ведение бухгалтерского и налогового учета в 1:С "Бухгалтерия" в соответствии с действующими законодательными
нормами, инструкциями и положениями.
- Управление бухгалтерией (в подчинении 1 человек)
- Опыт организации бухгалтерского учета с "0".
- Подготовка и сдача отчетности в ИФНС и фонды.
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Дополнительная информация
Знание иностранных языков
Английский
Другие навыки и знания
Знание действующего законодательства РФ. Опытный пользователь ПК.
Водительское удостоверение
Категории ВС
О себе
Личные качества: Коммуникабельна, легко обучаюсь и адаптируюсь ко всему новому, хороший организатор. Инициативна, находчива, энергична и организована. Отношусь к работе ответственно с соблюдением конфиденциальности, трудолюбива. Способна, и заинтересована в повышении квалификации и овладении смежными функциями.
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