Веб-дизайнер

Я начинающий веб-дизайнер. Что бы совместить приятное с полезным ,я предлагаю вам заказать у меня сайт или Лэндинг почти за бесплатно. Опыт работы маленький ,но гарантирую вам качественную и быструю работу . Навыки работы с программами Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDraw, Axure и др.), Разработка проектов проводится с серьезным творческим подходом к каждому заказу. Создание привлекательного дизайнерского решения с полным воплощением вашей идеи и настроения.