ololoputin

Иванов ololoputin

 
45 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
mCalf
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$150
0 баллов
11 лет назад
Установить вёрстку на движок интернет-магазина
Данный исполнитель сам мне навязался, а после выбора его кандидатуры не выходил на связь. Вот собственно и всё.