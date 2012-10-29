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Иванов
ololoputin
ololoputin
45 лет
Украина
/
Киев
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
(-1)
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Все отзывы
Борис Воротников
mCalf
40 лет
Россия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
27 отзывов
$150
0 баллов
11 лет назад
Установить вёрстку на движок интернет-магазина
Данный исполнитель сам мне навязался, а после выбора его кандидатуры не выходил на связь. Вот собственно и всё.
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Отзывы заказчиков
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