ololoshkan

Ольга Гневнова ololoshkanololoshkan
27 летРоссия/Екатеринбург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Меня зовут Ольга. Я - 3D визуализатор. Визуализация интерьеров, Визуализация для сайта, Визуализация для каталога
Работаю в программах 3DsMax, Corona Renderer, Adobe Photoshop.
Поэтапная оплата.
Фиксированная стоимость.
Внесение правок до восторженного крика
Ежедневная отчетность о проделанной работе.
Работа строго по техническому заданию.
Всегда на связи в рабочее время
Бесплатная оценка Вашего проекта.
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