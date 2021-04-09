ololoshkan

Меня зовут Ольга. Я - 3D визуализатор. Визуализация интерьеров, Визуализация для сайта, Визуализация для каталога

Работаю в программах 3DsMax, Corona Renderer, Adobe Photoshop.

Поэтапная оплата.

Фиксированная стоимость.

Внесение правок до восторженного крика

Ежедневная отчетность о проделанной работе.

Работа строго по техническому заданию.

Всегда на связи в рабочее время

Бесплатная оценка Вашего проекта.

мои работы

https://www.behance.net/olya_gnevn0c81