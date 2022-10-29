olrubanova

Готова к качественному сотрудничеству.

Меня зовут Ольга, мне 26 лет. Более 2 лет веду странички в инстаграм, в мои обязанности входит :полное ведение, настройка таргета, ведение сторис, составление контент-плана тезисно(+все текста за отдельную плату), стратегия продвижения(как отдельная услуга),монтаж видео, фото,создание визуала.. Я создаю чат-боты в телеграм, что позволяет вам экономить время, увеличивать клиентов и умножать прибыль, даже когда вы спите. Делаю сайты на тильде(без zero blok). Подключаю платежные системы в таплинк.