внештатный переводчик английского языка

Опыт работы:

1) октябрь 2008 года –по настоящее время – внештатная работа переводчиком английского языка в частном порядке

2) апрель 2008 года – октябрь 2008 года ТОО «РЕЗЛОВ LTD»

Переводчик отдела маркетинга

• перевод входящей/ исходящей деловой корреспонденции с английского языка на русский; с русского языка на английский язык;

• перевод рекламных материалов (брошюры, буклеты) с английского языка на русский язык

3) Апрель 2007 года - Апрель 2008 года – внештатная работа переводчиком английского языка в частном порядке

4) Ноябрь 2006 года - Апрель 2007 года Бюро переводов ТОО SHA

Внештатный переводчик английского языка / переводчик

• перевод технической литературы (журналы, брошюры) с английского языка на русский язык;

• перевод накладных, факсов, а также текстов общетехнической и общественно-политической направленности с английского языка на русский язык

5) Сентябрь 2006 года– Ноябрь 2006 года - внештатная работа переводчиком английского языка в частном порядке

6) Июль 2005 года - Сентябрь 2006 года - Туристическая компания «Саквояж путешествий»

Переводчик/ устный переводчик

• перевод входящей/ исходящей деловой корреспонденции с английского языка на русский; с русского языка на английский;

• ведение деловой переписки;

• последовательный перевод речи клиентов офиса;

• написание интересных, информативных текстов в нужном стиле и жанре.