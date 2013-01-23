Опыт работы:
1) октябрь 2008 года –по настоящее время – внештатная работа переводчиком английского языка в частном порядке
2) апрель 2008 года – октябрь 2008 года ТОО «РЕЗЛОВ LTD»
Переводчик отдела маркетинга
• перевод входящей/ исходящей деловой корреспонденции с английского языка на русский; с русского языка на английский язык;
• перевод рекламных материалов (брошюры, буклеты) с английского языка на русский язык
3) Апрель 2007 года - Апрель 2008 года – внештатная работа переводчиком английского языка в частном порядке
4) Ноябрь 2006 года - Апрель 2007 года Бюро переводов ТОО SHA
Внештатный переводчик английского языка / переводчик
• перевод технической литературы (журналы, брошюры) с английского языка на русский язык;
• перевод накладных, факсов, а также текстов общетехнической и общественно-политической направленности с английского языка на русский язык
5) Сентябрь 2006 года– Ноябрь 2006 года - внештатная работа переводчиком английского языка в частном порядке
6) Июль 2005 года - Сентябрь 2006 года - Туристическая компания «Саквояж путешествий»
Переводчик/ устный переводчик
• перевод входящей/ исходящей деловой корреспонденции с английского языка на русский; с русского языка на английский;
• ведение деловой переписки;
• последовательный перевод речи клиентов офиса;
• написание интересных, информативных текстов в нужном стиле и жанре.