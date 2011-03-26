Евгений Рубанов. Родился в Москве 6 августа 1962 г. С 2008 г. проживаю в Израиле в Тель-Авиве. 3D графикой занимаюсь с 1992 года. Основное направление - персонажная анимация.
Работа в рекламных проектах:
1. "Вулкан удачи" - анимационная заставка для Джек-пота.
2. "Ярмарка меда в Коломенском" - видеомонтаж и анимация пчел.
3. Москомспорт "Запишите ребенка в спортивную школу" - анимация персонажей.
4. Социальная реклама "Нет наркотикам!" - анимация персонажей.
5. Реклама йогуртов "Эрманн" - анимация веселой коровы.
Работа над музыкальными клипами:
"Сделано в России" группа "Парк Горького". Режиссер Иван Шакуров. - Видеомонтаж и графика.
Работа на телевизионных проектах:
1. Цикл передач (26)"Камертон души" Рамблер Телесеть. - Режиссер, видеомонтаж, 3D графика.
2. Пилотный проект "Страна Анимация" - Режиссер, видеомонтаж, 3D графика.
3. Телесериал "Дочки - матери" СТС и "Леан-М" - Видеомонтаж, спецэффекты.
4. Документальный фильм об Алисе Фрейндлих "Первый канал" - Видеомонтаж, спецэффекты, графическое оформление.
Профессионально владею компьютерными программами: 3ds Max, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Flash, Avid, Cinema 4D, Unfold 3D, Cubase, Wavelab.
Коммуникабельный, творчески мыслящий, исполнительный. Готов к плодотворному сотрудничеству.