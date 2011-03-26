Работаю 3D аниматором с 1992 года.

Евгений Рубанов. Родился в Москве 6 августа 1962 г. С 2008 г. проживаю в Израиле в Тель-Авиве. 3D графикой занимаюсь с 1992 года. Основное направление - персонажная анимация.

Работа в рекламных проектах:

1. "Вулкан удачи" - анимационная заставка для Джек-пота.

2. "Ярмарка меда в Коломенском" - видеомонтаж и анимация пчел.

3. Москомспорт "Запишите ребенка в спортивную школу" - анимация персонажей.

4. Социальная реклама "Нет наркотикам!" - анимация персонажей.

5. Реклама йогуртов "Эрманн" - анимация веселой коровы.

Работа над музыкальными клипами:

"Сделано в России" группа "Парк Горького". Режиссер Иван Шакуров. - Видеомонтаж и графика.

Работа на телевизионных проектах:

1. Цикл передач (26)"Камертон души" Рамблер Телесеть. - Режиссер, видеомонтаж, 3D графика.

2. Пилотный проект "Страна Анимация" - Режиссер, видеомонтаж, 3D графика.

3. Телесериал "Дочки - матери" СТС и "Леан-М" - Видеомонтаж, спецэффекты.

4. Документальный фильм об Алисе Фрейндлих "Первый канал" - Видеомонтаж, спецэффекты, графическое оформление.

Профессионально владею компьютерными программами: 3ds Max, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Flash, Avid, Cinema 4D, Unfold 3D, Cubase, Wavelab.

Коммуникабельный, творчески мыслящий, исполнительный. Готов к плодотворному сотрудничеству.