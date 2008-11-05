В качестве примера: создала базу данных для производственного участка. В базу данных вносятся физические параметры, рассчитываются необходимые величины, в базе можно указать дополнительные сведения, в том числе поставить в резерв, отправить в переделку. В базе производится выборка по необходимым, введенным пользователем, параметрам. А также существуют всевозможные отчеты и удобные печатные формы. Работаю с макросами, выражениями, могу написать несложную процедуру на VBA.