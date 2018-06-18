Написание статей на различные темы и фотография
Опыт работы в журналистике восемь лет (общественно-политические газеты и российские женские журналы).
Если Вам нужен качественный и уникальный контент, с большим удовольствием возьмусь за написание статей по следующим тематикам:
- здоровье и медицина;
- ЖКХ;
- воспитание и обучение ребенка;
- домашние животные;
- фотография;
- семья и отношения;
- качество товаров и защита прав потребителей;
- рассказы о любви и отношениях;
- другое (по согласованию).
Фотографией заниимаюсь три последние года. Портфолио можно посмотреть на моем сайте и личной странице в "Одноклассниках".
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