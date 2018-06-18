oltimf

Ольга oltimf

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Написание статей на различные темы и фотография

Опыт работы в журналистике восемь лет (общественно-политические газеты и российские женские журналы).

Если Вам нужен качественный и уникальный контент, с большим удовольствием возьмусь за написание статей по следующим тематикам:

- здоровье и медицина;

- ЖКХ;

- воспитание и обучение ребенка; 

- домашние животные;

- фотография;

- семья и отношения;

-  качество товаров и защита прав потребителей;

- рассказы о любви и отношениях;

-  другое (по согласованию).

Фотографией заниимаюсь три последние года. Портфолио можно посмотреть на моем сайте и личной странице в "Одноклассниках".

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