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Ольга
olvia1407
olvia1407
40 лет
Россия
/
Ростов-на-Дону
11 лет на
фриланс
-бирже
Была
2 года назад
Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, постер, администатор, Wordpress, DLE, Joomla, Made Simple
WordPress
Joomla
DLE
Я против войны в Украине!
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$3/час
нет рейтинга
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Цены на услуги
3
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