olvia1407

Ольга olvia1407

 
40 летРоссия/Ростов-на-Дону
11 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Контент-менеджер, копирайтер, рерайтер, постер, администатор, Wordpress, DLE, Joomla, Made Simple
WordPressJoomlaDLE
Копирайтинг
нет отзывов
$2/час
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$3/час
нет рейтинга
Управление проектами
нет отзывов
$3/час
нет рейтинга