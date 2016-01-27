Ольга Казанец

Занимаюсь визуализацией интерьеров, ищу дизайнеров для долгосрочного сотрудничества или организации с возможностью работать целый день, но удаленно.

Рассматриваю только варианты удаленной работы 3d визуализатором.

У меня небольшой опыт в сфере 3D визуализации, но я постоянно улучшаю свои знания в данной области, стремлюсь к реализму, качество и уровень визуализации Вы можете оценить по работам в портфолио.

В своей работе использую связку 3D-max + VRAY, AutoCad и обязательную постобработку в PhotoShop.

Моя цель превратить свое хобби в профессию, поэтому я не гонюсь за количеством заказов. Моя цель – качественное и фотореалистичное изображение и довольный результатом Заказчик.

Стоимость визуализация интерьера

средней сложности (современный простой стиль) 250 р. за 1 кв. м 3-4 ракурса 3-4 дня

Классический сложный интерьер 300 р. за 1 кв. м 3-4 ракурса 5-6 дней

Дополнительно предлагаю 1-2 ракурса при ночном освещении бесплатно (предложение действительно до 01.09.2016)

Сцена с материалами в стоимость не входит. Ее цена составляет 15% от общей стоимости проекта.

Чем подробнее ТЗ, тем меньше правок потребуется вносить.

В стоимость визуализации входит 3 корректировки (правки).

В рамках правки нельзя изменять целевое назначение, архитектуру и стиль помещения. Если ваши дополнения незначительные, то они допускаются. Объем правки ограничен 20% изменений сцены помещения.

Корректировки, вносимые после финальных рендеров, оплачиваются отдельно и оговариваются в индивидуальном порядке в зависимости от задания.

Я нацелена на результат и доведение любого проекта до завершения в установленные сроки.