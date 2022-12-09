Привет👋!
Вам нужно упаковать свой бизнес и перевести его из офлайна в онлайн?
Вам нужен специалист, который сделает вам уникальный сайт или Лендинг пейдж, создаст креативный визуал вашего бизнеса и предоставит его с лучшей стороны в онлайн?
Отлично, вам повезло, вы его уже нашли😎!
Давайте знакомиться, меня зовут Олег и мой опыт в разработке сайтов более 7 лет, я создаю красивые и функциональные сайты, оказываю техническую поддержку, занимаюсь дизайном баннеров, пишу посты в Инстаграм, создаю интернет-магазины на CMS Opencart и создаю концептуальные лендинги на платформе Тильда.
За последние 3 года я создал и обслуживаю 60+ веб-сайтов и более 5 интернет-магазинов, а также веду аккаунт в Instagram по продаже кофе.
Позиционирую себя как:
Веб-продюсер, веб-дизайнер, администратор и разработчик сайтов на HTML/CSS,
Основатель платформы Thetwin.cc в помощь малому и среднему бизнесу по созданию мини Лендингов (визиток) для быстрого старта онлайн
Мои навыки:
- Разработка Landing Page на платформе Tilda, Wordpress,
- Администратор и разработчик интернет-магазинов на CMS Opencart,
- Создание мини-сайтов на платформе Taplink.
- В разработке креативов, баннеров и визуалов использую Фотошоп и сервис Canva.
- Прошёл курс SMM AND TARGETING FROM BEGINNING на платформе BOOSTA academy имею сертификат.
Кейсы
https://pro-online.top - сайт онлайн платформы для экспертов
https://pro-online.top/club - лендинг клуба "Сто и один эксперт"
https://expert-community.site - Лендинг по личному наставничеству Натальи Журавлёвой
Портфолио
Мой сервисы web-m.com.ua
SMM Digital Агентство на платформе Web-m.com.ua
https://thetwin.cc и лендинги клиентов на платформе
https://thetwin.cc/schoolbrand
https://thetwin.cc/gioannatelier
https://thetwin.cc/sergiorichi
Интернет-магазины на CMS Opencart
https://wanbas.kiev.uaupbtorg.com
Сайты клиентов