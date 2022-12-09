Привет👋!

Вам нужно упаковать свой бизнес и перевести его из офлайна в онлайн?

Вам нужен специалист, который сделает вам уникальный сайт или Лендинг пейдж, создаст креативный визуал вашего бизнеса и предоставит его с лучшей стороны в онлайн?

Отлично, вам повезло, вы его уже нашли😎!

Давайте знакомиться, меня зовут Олег и мой опыт в разработке сайтов более 7 лет, я создаю красивые и функциональные сайты, оказываю техническую поддержку, занимаюсь дизайном баннеров, пишу посты в Инстаграм, создаю интернет-магазины на CMS Opencart и создаю концептуальные лендинги на платформе Тильда.

За последние 3 года я создал и обслуживаю 60+ веб-сайтов и более 5 интернет-магазинов, а также веду аккаунт в Instagram по продаже кофе.

Позиционирую себя как:

Веб-продюсер, веб-дизайнер, администратор и разработчик сайтов на HTML/CSS,

Основатель платформы Thetwin.cc в помощь малому и среднему бизнесу по созданию мини Лендингов (визиток) для быстрого старта онлайн

Мои навыки:

- Разработка Landing Page на платформе Tilda, Wordpress,

- Администратор и разработчик интернет-магазинов на CMS Opencart,

- Создание мини-сайтов на платформе Taplink.

- В разработке креативов, баннеров и визуалов использую Фотошоп и сервис Canva.

- Прошёл курс SMM AND TARGETING FROM BEGINNING на платформе BOOSTA academy имею сертификат.

Кейсы

https://pro-online.top - сайт онлайн платформы для экспертов

https://pro-online.top/club - лендинг клуба "Сто и один эксперт"

https://expert-community.site - Лендинг по личному наставничеству Натальи Журавлёвой

Портфолио

Мой сервисы web-m.com.ua

SMM Digital Агентство на платформе Web-m.com.ua

https://web-m.com.ua/Javelin

https://thetwin.cc и лендинги клиентов на платформе

https://thetwin.cc/schoolbrand

https://thetwin.cc/gioannatelier

https://thetwin.cc/sergiorichi

Интернет-магазины на CMS Opencart

https://best-system.com.ua

https://wanbas.kiev.uaupbtorg.com

https://sergiorichi.com.ua

Сайты клиентов

https://carselect.com.ua

https://censeo.com.ua

https://gioannatelier.com

https://hostel-kosmos.dp.ua

https://cherry-hostel.dp.ua

https://kvadro-dvizh.dp.ua

https://mail-dedmoroz.com.ua

https://npoenergia.com

https://shkola6.dp.ua

https://school101.dp.ua

https://school62.dp.ua

https://zvezda21.com.ua