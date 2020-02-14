Профессиональный ретушёр фотографий

Я ретушёр со стажем 3 года, работаю в Adobe Photoshop CC и Adobe Lightroom CC, работал на несколько студий и на многих фотографов портретников. Учился в Томском колледже Инноваций и Технологий на специальности "Техника и искусство фотографии". Готов работать удалённо с большим объемом задач, отвечаю всегда в течении получаса, выполняю работу качественно и быстро. Портфолио за последние пол года - https://yadi.sk/d/rYGIwhxuLSMvpA