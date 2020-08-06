Продвижение и дизайн

Я SMM-специалист, работаю как с личными блогами, так и с коммерческими аккаунтами. Увеличивала прирост продаж за счет повышения охватов, настройки таргетированной рекламы и оформления дизайна профилей. Владею искусством тайм-менеджмента, коммуникабельная, ответственная. Генерирую новые идеи и всегда открыта для новых интересных предложений.

Курсы:2019 – Курс по становлению менеджером блога и SMM-продвижению «Менеджерята» Полины Пушкарёвой (@nioly в Инстаграм)2020 – Курс по фрилансу и основам SMM-продвижения «Фрилансер» Наталии Винер (@natalieviner)

Навыки:

WEB-дизайн

Adobe Photoshop

Adobe Premiere

Adobe Illustrator

Figma

Tilda

Google Docs

Пакет Microsoft Office

Опыт работы:

2019 – н.в.Фрилансер

• Создание лендингов

• Создание и настройка таргетированной рекламы

• Написание текстов для статей/соцсетей с нуля и редакция

• Разработка дизайн-макетов

• Полное/частичное ведение аккаунтов в соцсетях

• Поиск рекламы и взаимного пиара у блогеров

• Создание логотипов, иконок, фирменного стиля

• Создание тз, ведение документооборота