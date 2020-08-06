Я SMM-специалист, работаю как с личными блогами, так и с коммерческими аккаунтами. Увеличивала прирост продаж за счет повышения охватов, настройки таргетированной рекламы и оформления дизайна профилей. Владею искусством тайм-менеджмента, коммуникабельная, ответственная. Генерирую новые идеи и всегда открыта для новых интересных предложений.
Курсы:2019 – Курс по становлению менеджером блога и SMM-продвижению «Менеджерята» Полины Пушкарёвой (@nioly в Инстаграм)2020 – Курс по фрилансу и основам SMM-продвижения «Фрилансер» Наталии Винер (@natalieviner)
Навыки:
WEB-дизайн
Adobe Photoshop
Adobe Premiere
Adobe Illustrator
Figma
Tilda
Google Docs
Пакет Microsoft Office
Опыт работы:
2019 – н.в.Фрилансер
• Создание лендингов
• Создание и настройка таргетированной рекламы
• Написание текстов для статей/соцсетей с нуля и редакция
• Разработка дизайн-макетов
• Полное/частичное ведение аккаунтов в соцсетях
• Поиск рекламы и взаимного пиара у блогеров
• Создание логотипов, иконок, фирменного стиля
• Создание тз, ведение документооборота