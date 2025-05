All You Need is Love and Design

Я верю, что любовь — это пароль ко всему. Все, что я делаю, мотивировано

любовью. Дизайн теперь не только вопрос комфорта, он превратился в

развлечение, в способ думать и выражать себя.Мы сможем привнести в нашу

жизнь больше радости, больше ярких цветов, больше чувственности,

определенно, мы станем счастливее.Главное — не бояться оригинальных

мыслей. Создавайте вещи, которые, чем дольше на них смотришь, тем лучше

становятся. Я люблю делать именно такие.