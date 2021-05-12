Текст

Навыки работы с ПК на уровне продвинутого пользователя, работаю с пакетом программ Microsoft Office: Word, Excel, Archicad, Access, Power Paint.

Быстро, грамотно и профессионально старюсь в кратчайшие сроки набираю тексты с аудио и видео файлов, со сканов и фото в WORD, с возможностью внесения правок.

Итоговый результат работы будет: Скорректирован в соответствии с исходником.Скрупулезно проработан на наличие опечаток, кривого отображения данных.После переноса текста из PDF в WORD, все коррективы вношу вручную, опираясь на представленный оригинал, рекомендации и пожелания заказчика. Если файлы содержат таблицы, графики и так далее, то расчет обсуждается индивидуально.Опыт в данной направлении честно первичный, но такую работу проделывала очень часто на своей старой работе.