Ф. И. О Артемкова Ольга Викторовна

Год рождения: 1989

Контактные данные: [email protected]

Интересующая должность: переводчик

Желаемая область перевода: медицина, IT, экология, фармакология, экономика

Образование:

2007 – 2012 Минский Государственный Лингвистический Университет

Переводческий факультет

Специализация: специальный перевод

Опыт работы:

02. 2005 – 03. 2010

Конкурс студенческих работ МГЛУ

Участник

Перевод и озвучивание отрывка фильма

10. 2010

Белорусско-корейский научно-технологический семинар

Название должности: переводчик-стажер

Функциональные обязанности: последовательный перевод участников семинара

04. 2011

Партнерская конференция «25 лет после Чернобыля»

Название должности: переводчик-волонтер

Функциональные обязанности: сопровождение делегации

11. 2010

Международный форум «Универсальная среда 2010»

Название должности: переводчик-волонтер

Функциональные обязанности: обеспечение коммуникации между участниками форума и посетителями; перевод деловых писем.

09. 2011-11.2011

Парк высоких технологий

http://park.by/

Название должности: переводчик-стажер

Функциональные обязанности: перевод книг; выполняла работы по наполнению и тестированию англоязычных баз данных в рамках проекта “Prabook.org”, посвященного знаменитым историческим и современным личностям.

02. 2012 – 03. 2012

Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров

Название должности: переводчик, работник головного офиса

Функциональные обязанности: обеспечение коммуникации участников соревнования, перевод документов, доставка информации судьям соревнования.

Иностранные языки: английский, немецкий

Специальные навыки:

Навыки работы на ПК: пользуюсь Trados и DejaVu (начинающий пользователь).

Личностные особенности:

Работоспособность, коммуникабельность, ответственность, целеустремленность, исполнительность, пунктуальность.