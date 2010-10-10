Ф. И. О Артемкова Ольга Викторовна
Год рождения: 1989
Контактные данные: [email protected]
Интересующая должность: переводчик
Желаемая область перевода: медицина, IT, экология, фармакология, экономика
Образование:
2007 – 2012 Минский Государственный Лингвистический Университет
Переводческий факультет
Специализация: специальный перевод
Опыт работы:
02. 2005 – 03. 2010
Конкурс студенческих работ МГЛУ
Участник
Перевод и озвучивание отрывка фильма
10. 2010
Белорусско-корейский научно-технологический семинар
Название должности: переводчик-стажер
Функциональные обязанности: последовательный перевод участников семинара
04. 2011
Партнерская конференция «25 лет после Чернобыля»
Название должности: переводчик-волонтер
Функциональные обязанности: сопровождение делегации
11. 2010
Международный форум «Универсальная среда 2010»
Название должности: переводчик-волонтер
Функциональные обязанности: обеспечение коммуникации между участниками форума и посетителями; перевод деловых писем.
09. 2011-11.2011
Парк высоких технологий
Название должности: переводчик-стажер
Функциональные обязанности: перевод книг; выполняла работы по наполнению и тестированию англоязычных баз данных в рамках проекта “Prabook.org”, посвященного знаменитым историческим и современным личностям.
02. 2012 – 03. 2012
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров
Название должности: переводчик, работник головного офиса
Функциональные обязанности: обеспечение коммуникации участников соревнования, перевод документов, доставка информации судьям соревнования.
Иностранные языки: английский, немецкий
Специальные навыки:
Навыки работы на ПК: пользуюсь Trados и DejaVu (начинающий пользователь).
Личностные особенности:
Работоспособность, коммуникабельность, ответственность, целеустремленность, исполнительность, пунктуальность.