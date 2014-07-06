Дизайнер-стилист-контенщик-администратор групп

Рада вас видеть и готова предложить вам свою помощь в создании, наполнении и поддержке интернет проектов. Специализируюсь и имею опыт продвижения Fashion-проектов.

Мои работы:

http://lucksherry.com.ua - интернет магазин "всё для свадьбы". Проект разработан с нуля, наполнение, описание, создание банеров и подбор ассортимента.

Группа в контакте https://vk.com/id242889202 - продвижение в контакте проекта lucksherry.com.ua

Группа в контакте https://vk.com/rayskaya.ptaha - продвижение и продажа бижутерии бренда "Райская птаха"