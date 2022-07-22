Привет, меня зовут Оля, я разработчик сайтов на Tilda. Работаю ответственно, с позитивом и пониманием ваших потребностей.

Привет, меня зовут Оля, я веб-дизайнер и разработчик сайтов на Tilda.Я помогу вам запустить современный сайт для вашего проекта. Делаю красивый современный дизайн, грамотную структуру сайта и базовую SEO оптимизацию для индексации поисковиками.

Работаю по принципу дизайна для людей - ответственно, с позитивом и пониманием ваших потребностей: не ограничиваюсь пунктами размытого ТЗ и референсами от клиента, а предлагаю решение, которое реально будет работать и формировать положительный опыт взаимодействия с вашей компанией или проектом.

В процессе создания сайта я буду регулярно показывать прототипы и вы сможете вносить правки и корректировать разработку.