olyakravc_smm

SMM/Продвижение/таргет/оффлайн-онлайн помощник

Доброго времени суток!

Меня зовут Ольга, я начинающий СММ-специалист, оффлайн-онлайн помощник, из Санкт-Петербурга.

Что я умею:

-вести PR-аккаунт

-быстро решать поставленные задачи

-помогать в разработке проектов

-выполнять поручения личного характера

-находить спонсоров для конкурсов и гивов

-генерировать идеи

-создавать видео-макеты для ленты и сторис

-анализировать конкурентов, улучшать и создавать фишки

-настраивать таргетированную рекламу

Что вы получите сотрудничая со мной?

1. Свободное время. Вам больше не нужно будет разрываться на части. Вы сможете тратить свое время на семью, себя, новые проекты.

2. Рост проекта. Шаг за шагом мы будем достигать новых высот.

Нужно взростить блог и охваты? увеличить продажи магазина?

Легко! Путем составленной стратегии именно под ваш проект.

Курсы:

"Профессия SMM - cпециалист" от Ксении Сваровских

"INSTAПРОЖЕКТОР" Митрошина