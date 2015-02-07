olyamaximova92

Ольга olyamaximova92

 
32 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

[offtopic] Здравствуй,потенциальный заказчик!

Я только начинаю развиваться в написании текстов,статей и т.д,но говорят,что не плохо получается!

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Предоставляю следующие услуги:

  • написание текстов разных форм и стилей
  • рерайт
  • копирайт
  • перевод. английский и русский языки (с/на)
  • размещение материалов на сайте
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Труд можно оплатить  посредством

  • Яндекс.Деньги;
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Связаться со мной можно в ЛС, Skype,e-mail  или по телефону. График работы: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. 

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Рассмотрю все ваши предложения. 

Обещаю, вы останетесь довольны =)

С уважением, Ольга 