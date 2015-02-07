olyamaximova92

[offtopic] Здравствуй,потенциальный заказчик!

Я только начинаю развиваться в написании текстов,статей и т.д,но говорят,что не плохо получается!

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Предоставляю следующие услуги:

написание текстов разных форм и стилей

рерайт

копирайт

перевод. английский и русский языки (с/на)

размещение материалов на сайте

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Труд можно оплатить посредством

Яндекс.Деньги;

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Связаться со мной можно в ЛС, Skype,e-mail или по телефону. График работы: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

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Рассмотрю все ваши предложения.

Обещаю, вы останетесь довольны =)

С уважением, Ольга