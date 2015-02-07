olyamaximova92

[offtopic] Здравствуй,потенциальный заказчик!
Я только начинаю развиваться в написании текстов,статей и т.д,но говорят,что не плохо получается!
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Предоставляю следующие услуги:
- написание текстов разных форм и стилей
- рерайт
- копирайт
- перевод. английский и русский языки (с/на)
- размещение материалов на сайте
Труд можно оплатить посредством
- Яндекс.Деньги;
Связаться со мной можно в ЛС, Skype,e-mail или по телефону. График работы: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
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Рассмотрю все ваши предложения.
Обещаю, вы останетесь довольны =)
С уважением, Ольга
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