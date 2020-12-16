ombezhenar

Ольга Беженар ombezhenar

 
27 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
PPC|SMM - Manager

Я PPC Specialist + SMM Manager с опытом 1,5

Почему работаю и развиваюсь в данной сфере? Потому что люблю получать отличный результат от своей работы!

Чем я отличаюсь от других специалистов? Ответ очевиден, креативностью, так как я беспокоюсь за Ваш бренд пуская рекламу в сеть! Я создаю отличные брендированные + анимационные графические объявления всех размеров  для рекламы.

Увеличу рентабельность Вашей рекламы ( ROI\ROMI! 

Работаю с системами Google Adwords; Yandex Direct; GoogleAnalytics; Yandex.Metrika; GoogleTagManager; Bing Ads; Facebook Ads; Instagram. 

Имею сертификаты Google Adwords

                                  Яндекс Директ 

                                 

И окончила курсы по UI\Ux Design.