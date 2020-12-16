ombezhenar

PPC|SMM - Manager

Я PPC Specialist + SMM Manager с опытом 1,5

Почему работаю и развиваюсь в данной сфере? Потому что люблю получать отличный результат от своей работы!

Чем я отличаюсь от других специалистов? Ответ очевиден, креативностью, так как я беспокоюсь за Ваш бренд пуская рекламу в сеть! Я создаю отличные брендированные + анимационные графические объявления всех размеров для рекламы.

Увеличу рентабельность Вашей рекламы ( ROI\ROMI!

Работаю с системами Google Adwords; Yandex Direct; GoogleAnalytics; Yandex.Metrika; GoogleTagManager; Bing Ads; Facebook Ads; Instagram.

Имею сертификаты Google Adwords

Яндекс Директ

И окончила курсы по UI\Ux Design.