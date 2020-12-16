ombezhenar

PPC|SMM - Manager
Я PPC Specialist + SMM Manager с опытом 1,5
Почему работаю и развиваюсь в данной сфере? Потому что люблю получать отличный результат от своей работы!
Чем я отличаюсь от других специалистов? Ответ очевиден, креативностью, так как я беспокоюсь за Ваш бренд пуская рекламу в сеть! Я создаю отличные брендированные + анимационные графические объявления всех размеров для рекламы.
Увеличу рентабельность Вашей рекламы ( ROI\ROMI!
Работаю с системами Google Adwords; Yandex Direct; GoogleAnalytics; Yandex.Metrika; GoogleTagManager; Bing Ads; Facebook Ads; Instagram.
Имею сертификаты Google Adwords
Яндекс Директ
И окончила курсы по UI\Ux Design.