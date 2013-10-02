Копирайт и рерайт, любая сложность, качественно, грамотно, быстро
Пишу любые статьи быстро, качественно, с учетом поставленной задачи и конечной цели.
К выполнению задания отношусь ответственно, здраво рассчитывая собственные силы и возможности.
Уникальность статей не менее 95%
Разработка и ведение конкурсов и продающих проектов.
Креатив.
Опыт работы в продажах, маркетинге, управлении, event- направлении - 15 лет.
Сертифицированный НЛП- практик (техники правильного построения и подачи информации).
Пишу как в прозе, так и в стихах.
Мои работы в стихах и прозе http://samlib.ru/editors/p/parik_e_m/
Мои работе на сайте http://prazdnik.lg.ua/
Нейминг и Слоганы
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#778
Стихи, Песни и Проза
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#2160
Редактирование и Корректура
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#3166
Копирайтинг
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