Копирайт и рерайт, любая сложность, качественно, грамотно, быстро

Пишу любые статьи быстро, качественно, с учетом поставленной задачи и конечной цели.

К выполнению задания отношусь ответственно, здраво рассчитывая собственные силы и возможности.

Уникальность статей не менее 95%

Разработка и ведение конкурсов и продающих проектов.

Креатив.

Опыт работы в продажах, маркетинге, управлении, event- направлении - 15 лет.

Сертифицированный НЛП- практик (техники правильного построения и подачи информации).

Пишу как в прозе, так и в стихах.

Мои работы в стихах и прозе http://samlib.ru/editors/p/parik_e_m/

Мои работе на сайте http://prazdnik.lg.ua/