omelnitskaya_15

Взагалі інформації дуже багато. Є резюме файлове, якщо потрібно - буду скидати.

А якщо не детально, то...

Я Анна, мені 22 роки. Дуже багато чого вмію, тому що навчалася в найкращому універі (Націонаьний університет харчових технологій). Я особистість творча, хоча спеціальність в мене технічна. На компьютері вмію працювати з багатьма прорамами (Microsoft Office, 1С Бухгалтерія, Маткад і навіть трішечки робила креслення в Автокаді). Швидко навчаюсь. Зараз на стадії вивчення ідеального розмовного англійського, бо поки що я на рівні A2-B1.

Мій дідусь був письменником і я, можливо, успадкувала його навичку. Мені подобалось ще в школі писати різні твори, в університеті сама писала звіти з практик, курсові та дипломну. Навіть колись починала писати свою книгу, але чомусь закинула...Сподіваюсь я повернусь ще до неї.