omichize

Даниил omichize

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

Egorov_Dmitriy
Дмитрий 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Перевод ру-англ
Работа выполнена быстро и качественно!
Хороший заказчик. Четко поставил задачу, оплата была произведена вовремя.
Ответный отзыв