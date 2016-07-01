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Даниил
omichize
omichize
30 лет
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Дмитрий
Egorov_Dmitriy
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
9 лет назад
Перевод ру-англ
Работа выполнена быстро и качественно!
Хороший заказчик. Четко поставил задачу, оплата была произведена вовремя.
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Отзывы заказчиков
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