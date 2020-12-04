Профессиональный ретушер-цветокорректор
Профессиональный ретушер-цветокорректор. Большой опыт в обработке фотографий различного содержания и сложности. Навыки портретной и предметной ретуши, коллажирования, цветокоррекции. Работаю в Adobe Photoshop, Capture One, Photo mechanic. В наличии профессиональный откалиброванный монитор.
Ссылка на портфолио:
https://drive.google.com/drive/folders/1UIVpvZ5VR7fLRxKDh8fpU-RjzQ6IfJZE
Контактные данные:
063 486 58 22 (Viber, Telegram)
e-mail: [email protected]