omyviktor

Виктор omyviktor

 
30 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Oh my Design!

Приветствую. Меня зовут Виктор. Занимаюсь графическим и motion дизайном около года. Есть опыт работы в smm-агентстве на должности "фотограф-иллюстратор".

Занимаюсь дизайном визиток, плакатов, лэндинг-сайтов, веб-приложений.

Создание логотипов, фирменного стиля и рэбрендинг.

Обращайтесь ко мне и я в кратчайшие сроки помогу Вам решить вашу задачу качественно и красиво.

Мои умения:

  • Работа в photoshop, illustrator, after effects, premiere pro
  • Создание несложных иллюстраций (иконок, лого и т.д.)
  • Полное выполнение всех задач в срок! ; )