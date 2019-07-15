Oh my Design!
Приветствую. Меня зовут Виктор. Занимаюсь графическим и motion дизайном около года. Есть опыт работы в smm-агентстве на должности "фотограф-иллюстратор".
Занимаюсь дизайном визиток, плакатов, лэндинг-сайтов, веб-приложений.
Создание логотипов, фирменного стиля и рэбрендинг.
Обращайтесь ко мне и я в кратчайшие сроки помогу Вам решить вашу задачу качественно и красиво.
Мои умения:
- Работа в photoshop, illustrator, after effects, premiere pro
- Создание несложных иллюстраций (иконок, лого и т.д.)
- Полное выполнение всех задач в срок! ; )