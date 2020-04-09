on_smm

Ксения Романюк on_smm

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Ксения Романюк / onSMM

Вокруг столько специалистов по SMM, почему мы должны обращаться именно к ONsmm?

•  Креатив и индивидуальный подход - наши личные черепаха и киты, которые держат шар бизнеса.

•  Экспериментируем вместе с Вами. Хотите найти новый путь к покорению сердец аудитории? Вместе мы обязательно придумаем что-то интересное!

•  Мы (в рамках допустимого) подслушиваем Ваших клиентов, поэтому хорошо знаем, что и в каком виде они хотят увидеть (почитать, поесть, выучить ... Выберите то, что подойдет Вашему бизнесу).

•  Качество выполнения контролируется двумя перфекционистками с очень сильными линзами в очках, чтобы ни один миллиметр ошибки не смог проскользнуть в окончательный результат работы.

•  Мы точно знаем, где найти интересную информацию, которая не оставит равнодушным ни одного посетителя страницы. А к тому же, знаем, как связать ее с вашей компанией!

•  Наша мечта - сделать мир рекламы ближе к миру искусства, поэтому мы стремимся к результату, достойному лучших музеев мира!

Наши услуги:

- продвижение в соцсетях (ФБ + Инстаграм)

- настройка таргетированной рекламы

- копирайт / рерайт

- создание индивидуального дизайна страницы.