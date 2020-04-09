Ксения Романюк / onSMM

Вокруг столько специалистов по SMM, почему мы должны обращаться именно к ONsmm?

• Креатив и индивидуальный подход - наши личные черепаха и киты, которые держат шар бизнеса.

• Экспериментируем вместе с Вами. Хотите найти новый путь к покорению сердец аудитории? Вместе мы обязательно придумаем что-то интересное!

• Мы (в рамках допустимого) подслушиваем Ваших клиентов, поэтому хорошо знаем, что и в каком виде они хотят увидеть (почитать, поесть, выучить ... Выберите то, что подойдет Вашему бизнесу).

• Качество выполнения контролируется двумя перфекционистками с очень сильными линзами в очках, чтобы ни один миллиметр ошибки не смог проскользнуть в окончательный результат работы.

• Мы точно знаем, где найти интересную информацию, которая не оставит равнодушным ни одного посетителя страницы. А к тому же, знаем, как связать ее с вашей компанией!

• Наша мечта - сделать мир рекламы ближе к миру искусства, поэтому мы стремимся к результату, достойному лучших музеев мира!

Наши услуги:

- продвижение в соцсетях (ФБ + Инстаграм)

- настройка таргетированной рекламы

- копирайт / рерайт

- создание индивидуального дизайна страницы.