Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google Ads

Привет!

Меня зовут Ольга и я занимаюсь созданием и продвижением сайтов в Яндекс Директ и Google Ads.

Вы можете обратиться ко мне, если вам необходимо:

-Получить консультацию по развитию вашего бизнеса в интернете

-Провести аудит текущего сайта или рекламных кампаний

-Разработать лендинг/сайт/небольшой интернет магазин

-Настроить рекламу в Яндекс Директ и Google Ads

-Настроить аналитику и понять, что происходит в Вашем бизнесе в интернете

Открыта для новых и интересных проектов, пишите в личные сообщения 8 951 37 44 290, сайт

https://directolognsk.turbo.site/