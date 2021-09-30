Контекстная реклама в Яндекс Директ и Google Ads
Привет!
Меня зовут Ольга и я занимаюсь созданием и продвижением сайтов в Яндекс Директ и Google Ads.
Вы можете обратиться ко мне, если вам необходимо:
-Получить консультацию по развитию вашего бизнеса в интернете
-Провести аудит текущего сайта или рекламных кампаний
-Разработать лендинг/сайт/небольшой интернет магазин
-Настроить рекламу в Яндекс Директ и Google Ads
-Настроить аналитику и понять, что происходит в Вашем бизнесе в интернете
Открыта для новых и интересных проектов, пишите в личные сообщения 8 951 37 44 290, сайт
Действие аккаунта приостановлено!