Переводчик-любитель. Китайский (путунхуа, кантонский, хоккиен), японский и английский.

Здравствуйте. Меня зовут Владислав Штернберг.

Я специализируюсь на китайских языках (хоть и нет переводоведческого и переводческого образования, я всё-таки любитель) и английском (C1), учу японский (N2, но я не намерен останавливаться и продолжаю) и корейский для себя. Я считаю, уровень владения языком должен быть главным вопросом, на который стоит обратить внимание.

В Тайбэе жил год: за это время выучил путунхуа и хоккиен до приемлемого уровня. Думаю, что-то между B2 и C1. Самостоятельно учил кантонский для просмотра старых гонконгских фильмов и неподдельно интересуюсь хакка.

Пошёл фрилансить из-за отсутствия денег. Я не могу найти работу, а кушать что-то нужно, хотя бы дошираки. С недавних пор стал жить один, поэтому безденежье сильно ударило по мне. К сожалению, у меня нет опыта работы, и я очень надеюсь его получить здесь. Несмотря на то, что я беден, мне кажется, что возможность получить хоть какой-нибудь опыт будет несколько важнее заработка на данный момент. Но мне попросту негде получить ни то, ни другое, и это простимулировало меня к занятию фрилансом.

Спасибо за внимание.