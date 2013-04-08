HTML валидная верстка сайтов

Качественная верстка сайтов, страниц. Основные черты верстки:

— HTML5, HTML4, CSS3, xHTML, JQuery;

— кроссбраузерность (chrome, opera, firefox, ie7+, safari, android);

— возможна адаптивная верстка (responsive web design) для полной поддержки устройств с маленькими экранами (смартфоны, планшеты, нетбуки и т.д.);

— знание типографской верстки (для грамотного набора текстов);

— соблюдение W3C стандартов.