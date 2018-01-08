Пишу прикладнные программы для веба и десктопа.
Технологии и навыки:
- Языки: JS, Python, C# (WinForms, Entity, WPF);
- Базы данных: MySQL, MS SQL Server;
- Веб парсинг: Python + BeautifulSoup, разные JS, Regex;
- XML, JSON, XAML;
Языки:
Российский - свободно
Украинский - свободно
Английский - хорошо говорю, читаю и пишу.
Опыт:
Гитхабе: github.com/nngogol
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$9
10 баллов
7 лет назад
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$5
10 баллов
7 лет назад
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