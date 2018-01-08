onegogol

Николай Гоголь onegogol

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Пишу прикладнные программы для веба и десктопа.

Технологии и навыки:

- Языки: JS, Python, C# (WinForms, Entity, WPF);

- Базы данных: MySQL, MS SQL Server;

- Веб парсинг: Python + BeautifulSoup, разные JS, Regex;

- XML, JSON, XAML;

Языки:

Российский - свободно

Украинский - свободно

Английский - хорошо говорю, читаю и пишу.

Опыт:

Гитхабе: github.com/nngogol

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Отзывы заказчиков

ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Выполнять на языке C#.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$9
10 баллов
7 лет назад
Выполнять на языке C#.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
ARMSNV
32 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Выполнять программу в PascalABC.NET
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!