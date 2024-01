Люблю искусство и проектировать новые идеи

Образование: Афины (Греция) Edexcel BTEC, Level 5 HND Diploma, CITY UNITY COLLEGE с 2010-2013 Специальность: Графический Дизайнер.

Опыт работы: Преддипломная работа четыре месяца Афины (Греция), ENPLO PUBLICATIONS, LYXNIA Разработка дизайна журнала и книг, разработка макетов рекламной продукции, визиток, плакатов, календарей, баннеров и т.д.

Работаю в графических программах: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW, Adobe InDesign

Иностранные языки: Русский, Украинский, Греческий, (Английский учу).

О себе: Люблю искусство и проектировать новые идеи.

“Our greatest glory is not in never falling, but in getting up every

time we do”.(Confucius)

“Мы славны не тем, что никогда не падаем, а тем, что встаем

всякий раз когда это случилось”. (Конфуций)

‘’Wisdom is knowing how little we know’’.( )

‘’Мудрость — это знать, насколько мало мы знаем’’

(Оскар Уайлд)

“Success is not in what you have, but who you are”.

(Bo Bennett)

“У спех не в том, что имеешь, а в том, что ты из себя представляешь”.

(Бо Беннет)