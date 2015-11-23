onekavaler

Я верю, что здесь вы найдете то, что искали. Расслабьтесь и чувствуйте себя как дома

Почему Вы здесь?

*Я верю, вы здесь, потому что Вам нужны хорошие услуги? Вы ищите Человека, кто создаст продукт, который поможетбизнесу, расти? Вы ищите исполнителя, которому можно доверять, кто поймет Вас и услышит? Вы хотите инвестировать и получить лучшее предложение за ваши деньги? Скажу одно, Вы здесь не просто так!

Почему мои услуги?

1-Работать с ДУШОЙ, относясь к каждому заказу, клиенту, идеи, становиться мало, я верю что мной создается не просто продукт а маленький мир, мир красочный, интересный, "вкусный", мир в который хочется окунуться вновь и вновь, в каждой строчке!

2-Это опыт и качественные знания в таких сферах как: Копирайтинг, Маркетинг, Startup проектов (5 проектов), менеджмент, стратегическое развитие бизнеса, продажи B2B B2C (3 года), ораторство, презентации.

3-Постоянная, кропотливая работа над собой, "Горы" прочитанных сильнейших трудов, курсов, тренингов и т.п.

Почему я этим занимаюсь?

*Что бы я не делал я верю, что могу бросить вызов общепринятым стандартам, статусу КВО, я верю что можно мыслить по другому... Я бросаю "вызов" по средствам безграничности человеческого ума и природы креативности и так уж вышло что я создаю тексты. Тексты для Вас...