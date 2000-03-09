onesandra2014

Предоставляю услуги перевода с/на английский язык, копирайтинга, написания текстов, статей, редактуры, ведения страниц в социальных сетях.

ФИО: Панасицкая Александра Александровна

Дата рождения: 09.03.2000Проживание: г.Киев

Контактная информация: телефон: +380975293462

Электронная почта: [email protected]Страница на Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012281869262

Образование: «КНЭУ им. В. Гетьмана », факультет Международной экономики и менеджмента (2 курс)

Опыт работы / волонтерства:

Октябрь - май 2018 - Работа в студенческой газете от «KNEU MEDIA»

Написание творческих, обзорных статей, ведение новостной ленты, организация университетских конкурсов.

Январь - май 2018 - PR-manager в волонтерской организации AIESEC

Продвижение Telegram канала, написание статей, постов, копирайтинг для страницы, картинки для соцсети.

Июнь - июль 2018 - преподаватель английского языка от волонтерской организации AIESEC, Тбилиси (Грузия)

преподавание английского языка местным студентам, организация англоязычных клубов, подготовка тестов для студентов, обмен культурой, участие в международной волонтерской конференции и подготовка презентации об Украине.

2018 - 2019 - участие многократно в различных волонтерства от организаций "United Volunteers" и "Volunteer", таких как «Бизнес-конструктор» (К. Куницкий), «Бизнес-концентрат», «Bitrix24», «Фитнес для мозга. Как реализовать себя? »(К. Собчак, В.Тигипко) и др.

помощь в организации и проведении мероприятий.

Дополнительное образование:

Апрель - май 2019 - онлайн курс от "British Counsil" под названием "Creative Spark"

Февраль - апрель 2019 - курс «нормальной медиашколы» https://www.facebook.com/events/1175292632631649/

Ноябрь 2018 - онлайн-курс Google Digital Workshop

Июнь 2019 - онлайн курс от VoxUkraine совместно с изданием «Детектор Медиа» «Фактчек: доверяй-проверяй»

Профессиональные качества и навыки

• Написание текстов, редактура, корректура, умение заинтересовать читателя

• Интервью

• Английский - C1

• Немецкий - B1

• Свободное владение программами Word, Excel, Google Docs

• Грамотный украинский и русский

• Ораторские способности

Личные качества: коммуникабельность, ответственность, целеустремленность, креативность, способность быстро обучаться, желание быть в курсе всех новостей, трудолюбие.

Личные достижения: закончила школу с золотой медалью, КМС по настольному теннису выиграла университетский отбор на программу "Erasmus +".

Пример текста, а именно одно из заданий для медиашколы: https://docs.google.com/document/d/12HeTBiYSVCEdMyVYdVdwqVVT9m9D1_KRXgHImNAx34g/edit