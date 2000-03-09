onesandra2014

ФИО: Панасицкая Александра Александровна
Дата рождения: 09.03.2000Проживание: г.Киев
Контактная информация: телефон: +380975293462
Электронная почта: [email protected]Страница на Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100012281869262
Образование: «КНЭУ им. В. Гетьмана », факультет Международной экономики и менеджмента (2 курс)
Опыт работы / волонтерства:
Октябрь - май 2018 - Работа в студенческой газете от «KNEU MEDIA»
Написание творческих, обзорных статей, ведение новостной ленты, организация университетских конкурсов.
Январь - май 2018 - PR-manager в волонтерской организации AIESEC
Продвижение Telegram канала, написание статей, постов, копирайтинг для страницы, картинки для соцсети.
Июнь - июль 2018 - преподаватель английского языка от волонтерской организации AIESEC, Тбилиси (Грузия)
преподавание английского языка местным студентам, организация англоязычных клубов, подготовка тестов для студентов, обмен культурой, участие в международной волонтерской конференции и подготовка презентации об Украине.
2018 - 2019 - участие многократно в различных волонтерства от организаций "United Volunteers" и "Volunteer", таких как «Бизнес-конструктор» (К. Куницкий), «Бизнес-концентрат», «Bitrix24», «Фитнес для мозга. Как реализовать себя? »(К. Собчак, В.Тигипко) и др.
помощь в организации и проведении мероприятий.
Дополнительное образование:
Апрель - май 2019 - онлайн курс от "British Counsil" под названием "Creative Spark"
Февраль - апрель 2019 - курс «нормальной медиашколы» https://www.facebook.com/events/1175292632631649/
Ноябрь 2018 - онлайн-курс Google Digital Workshop
Июнь 2019 - онлайн курс от VoxUkraine совместно с изданием «Детектор Медиа» «Фактчек: доверяй-проверяй»
Профессиональные качества и навыки
• Написание текстов, редактура, корректура, умение заинтересовать читателя
• Интервью
• Английский - C1
• Немецкий - B1
• Свободное владение программами Word, Excel, Google Docs
• Грамотный украинский и русский
• Ораторские способности
Личные качества: коммуникабельность, ответственность, целеустремленность, креативность, способность быстро обучаться, желание быть в курсе всех новостей, трудолюбие.
Личные достижения: закончила школу с золотой медалью, КМС по настольному теннису выиграла университетский отбор на программу "Erasmus +".
Пример текста, а именно одно из заданий для медиашколы: https://docs.google.com/document/d/12HeTBiYSVCEdMyVYdVdwqVVT9m9D1_KRXgHImNAx34g/edit