Уважаемые люди, прошу откликаться!
Занимаюсь такими видами работ как:
- в сфере Архитектуры
- дизайна
- других ремесел (корректировка документов, Внесение изменений в документы, расчеты и т.д.)
Работу выполняю добросовестно, качественно, на свой вкус и вкус заказчика!
Отношусь к людям с уважением!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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