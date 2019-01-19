Уважаемые люди, прошу откликаться!

Занимаюсь такими видами работ как:

- в сфере Архитектуры

- дизайна

- других ремесел (корректировка документов, Внесение изменений в документы, расчеты и т.д.)

Работу выполняю добросовестно, качественно, на свой вкус и вкус заказчика!

Отношусь к людям с уважением!